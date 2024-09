L’Opi Agrigento a Palermo per il tutoring dedicato alle attività professionalizzanti del corso di laurea in Infermieristica

professioni

Occhipinti: “Gli infermieri essenziali per l’erogazione dell’assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera”

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento, presieduto da Salvatore Occhipinti, ieri a Palermo per la seconda edizione del “Tutoring per le attività professionalizzanti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo”, svoltosi nell’aula Maurizio Ascoli del policlinico Giaccone.

“Siamo lieti – afferma il presidente Occhipinti – che il corso di laurea in Infermieristica di Agrigento segni una continua crescita, risultato anche del lavoro svolto dal nostro Ordine che ha coinvolto diversi colleghi oggi tutor degli studenti. Come sappiamo, la figura dell’infermiere è fondamentale per l’erogazione dell’assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera e oggi più che mai, considerata la carenza di infermieri, il corso di laurea in Infermieristica assume una rilevante importanza”.

Presenti all’evento svoltosi ieri Antonino Venezia, responsabile dell’attività professionalizzante di Agrigento; Salvatore Pantalena, responsabile del Laboratorio; Maurizio Soresi, coordinatore del corso di laurea; Giuseppe D’Anna, coordinatore dei corsi di laurea dell’Unipa, e i responsabili dell’attività professionalizzante di Agrigento, Trapani e Caltanissetta.