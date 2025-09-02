L’unico medico di Linosa “sfrattato”, il sindaco: «Si affitti l’ambulatorio»

Storia di un medico di base, su una piccola isola pelagica, che senza più un ambulatorio, è costretto a visitare i pazienti accedendo alle loro abitazioni. Accade nell’isola di Linosa dove l’unico medico in servizio, un greco di 46 anni, Dionysios Liapis, è stato sfrattato dalla stanza comunale che utilizzava per visitare i pazienti.

Il sindaco di Lampedusa (dalla quale dipende Linosa) Filippo Mannino, con una pec, gli ha dato cinque giorni di tempo per andare a lavorare altrove, perché devono iniziare i lavori di ristrutturazione dell’immobile comunale e si rischia di perdere il finanziamento. Inoltre, secondo il sindaco, quella stanza non avrebbe le caratteristiche di idoneità per essere utilizzata come sala per visite mediche.

Così da un po’ di tempo, il dottor Liapis è costretto ad effettuare le visite mediche direttamente a casa degli assistiti, mentre per le urgenze, visto che abita da solo, utilizza l’abitazione privata.

Giunto a Linosa una quindicina d’anni fa, con una laurea in medicina generale conseguita all’Università di Palermo, Liapis era stato chiamato per un turno di guardia medica sull’isola delle Pelagie e da quel momento in poi, non se n’è più andato.

«All’inizio – racconta il medico – svolgevo l’attività in una stanza al piano terra dell’edificio che ospita la delegazione comunale ma un anno fa il comune di Lampedusa decise di restaurare la palazzina e mi intimò di sloggiare».Dionysios aveva pregato i suoi 385 mutuati isolani (altri 1.800 assistiti si trovano a Lampedusa e vengono seguiti perlopiù da remoto) di spostarsi per le visite mediche in un’altra stanza comunale dell’unico vigile urbano dell’isola, rimasta vuota dopo che il dipendente era andato in pensione senza più essere sostituito.

Ma durò poco, perché anche da quel locale, appartenente sempre alla Delegazione, Liapis venne sfrattato per analogo motivo legato alla ristrutturazione dell’immobile. Così da qualche tempo il medico di Linosa si deve arrabattare con soluzioni inventate di volta in volta. Per la cronaca, la più anziana dei suoi pazienti ha 99 anni; il più piccolo, invece, è il bimbo che ha fatto nascere proprio lui, circa due anni fa.

«Anche il locale della guardia medica dell’isola ha i suoi problemi – continua il medico, che sovrintende anche a questo servizio -. Non essendoci una sede, al momento la guardia medica è sistemata nell’aula della prima elementare della scuola multiclasse ma a breve, all’inizio dell’anno scolastico, dovrà lasciare libera la sede occupata momentaneamente. Quindi siamo piuttosto mal combinati…».

Liapis lamenta che nella vecchia stanza-ambulatorio, sprovvista di quasi tutto, aveva a proprie spese allestito un locale decente provvedendo a far effettuare alcuni lavori di miglioramento e perfino a far installare un condizionatore.

«Sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione dell’immobile dove c’è la Delegazione comunale – spiega il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino – e non possiamo perdere il finanziamento. Il vero problema è che i lavori, appena iniziati, si sono bloccati e sono fermi per ragioni diverse e non dipendenti da noi. Comunque mi risulta che ovunque i medici di famiglia per la loro attività, utilizzino immobili di proprietà o presi in affitto. Secondo noi, tocca al medico e di conseguenza alla Asl 6 di Palermo, trovare una soluzione al problema».

«A Linosa – replica il medico – non ci sono locali disponibili perché le poche abitazioni vengono affittate dagli isolani ai turisti. Da Linosa non me ne vado e continuerò a battermi per avere un ambulatorio medico degno di questo nome a beneficio dei miei assistiti».La soluzione sembra lontana e Linosa corre il serio rischio di perdere l’unico medico che aveva accettato di lavorare in pianta stabile nella più piccola delle Pelagie.