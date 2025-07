M5S, Carmina: «La rete idrica nell’Agrigentino è un colabrodo»

La denuncia

La deputata ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sull'appalto per il nuovo pozzo nel bacino idrico di Santo Stefano Quisquina

«Mentre l’emergenza idrica in Sicilia è ormai diventata strutturale, il Governo si limita a inseguire le urgenze con soluzioni tampone invece di affrontare la questione alla radice. L’Agrigentino è ostaggio di una rete idrica vecchia di 80 anni, che disperde più del 50% dell’acqua lungo le condotte, mentre progetti strutturali di rifacimento vengono ignorati e si preferisce scavare nuovi pozzi in aree già fragili sotto il profilo idrogeologico e ambientale».