Malattie rare: progetto pilota avviato dall’Asp di Agrigento per valutare diffusione e prevalenza delle patologie in provincia

sanità

Lo studio epidemiologico coinvolge le farmacie ospedaliere per analizzare qualità e quantità dei medicinali utilizzati per curare le singole patologie rare

L’Asp di Agrigento è ente capofila, in Sicilia, del progetto denominato «Raccolta farmaci Health in malattie rare e terapie ad esse associate». Si tratta di uno studio epidemiologico che coinvolge le farmacie ospedaliere, con l’obiettivo di analizzare qualità e quantità dei medicinali utilizzati per curare le singole patologie rare. Obiettivo: monitorarne la diffusione per area nosologica al fine di valutarne la prevalenza sul territorio sulla base delle caratteristiche dei pazienti (età, sesso, provenienza).L’assessorato regionale alla Salute ha accolto la richiesta del direttore generale dell’Asp agrigentina Giuseppe Capodieci di finanziare una borsa di studio appositamente istituita e già assegnata a seguito di selezione.