Maltempo, al via i lavori alla foce del fiume Salso a Licata

Nell'Agrigentino

Il presidente della Regione Schifani: «Date risposte rapide e concrete ai territori»

Nella zona della foce del fiume Salso, in territorio di Licata, nell’Agrigentino, sono stati avviati i lavori che si sono resi necessari dopo le alluvioni e le mareggiate del 19 e 20 ottobre. Lo rende noto la Regione siciliana, sottolineando in una nota che in quell’area, infatti, si è verificata una forte erosione della costa che mette in pericolo il vicino depuratore di acque reflue di contrada Ripellino. Il rischio, sottolinea la nota, è quello di disastro ambientale, qualora il dissesto idrogeologico dovesse causare il blocco delle attività dell’impianto obbligando allo sversamento in mare dei liquami non trattati.