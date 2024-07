Manomessi i contachilometri per ingannare i clienti, sequestrate tre rivendite di auto usate

Guardia di Finanza

L’indagine ipotizza un giro d’affari illecito di oltre 700 mila euro.

Tre rivendite di auto usate sono state sequestrate a Canicattì (Agrigento) dalla Guardia di finanza. I titolari sono accusati di avere manomesso i contachilometri delle vetture in vendita, diminuendo artificiosamente i chilometri effettivamente percorsi, al fine di renderle più appetibili dai clienti.Sono quattro i provvedimenti cautelari emessi: due persone sono finite agli arresti domiciliari, per altri due soggetti invece è stato disposto l’obbligo di dimora. L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Agrigento, ipotizza un commercio illecito di automobili usate con contachilometri alterati. Almeno un centinaio i mezzi interessati dalla presunta manomissione.Le fiamme gialle avrebbero scoperto che i chilometri percorsi in particolare da una delle auto finite sotto la lente d’ingrandimento dell’inchiesta, sarebbero stati abbassati da 466 mila a 166 mila, alterando evidentemente il valore economico reale dell’auto. L’indagine ipotizza un giro d’affari illecito di oltre 700 mila euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA