Marco Chiaramonti: scontro tra il capo dell’Utc e Aica sulle competenze per riparare la buca maledetta

il caso

IAlberto Avenia, che è indagato, ha respinto le accuse. L'azienda idrica: «A noi nessuno ha segnalato nulla e comunque la manutenzione spetta al Comune»

La vicenda della buca in Viale Emporium a San Leone per causa della quale – secondo i primi accertamenti – Marco Chiaramonti avrebbe perso il controllo della sua moto finendo contro un albero e perdendo così la vita ha acceso una eccesa polemica tra il capo dell’Utc del Comune di Agrigento, che è stato iscritto anche sul registro degli indagati in vista dell’autopsia di Chiaramonti e i vertici dell’Aica con accuse incrociate sulla responsabilità delle mancate manutenzioni.

Il dirigente comunale attraverso il suo legale, l’avvocato Daniela Principato, ha fornito una sua ricostruzione dei fatti per respingere le accuse di inerzia sulla gestione del dissesto stradale, sottolineando che la segnalazione del problema risale al 28 febbraio 2025 e che subito gli uffici comunali hanno informato AICA, invitandola a intervenire. Secondo Avenia, AICA avrebbe risposto alle sollecitazioni realizzando una riparazione a proprie spese all’inizio dell’estate, dopo di che il tratto è stato riaperto al traffico. La riparazione, precisa il dirigente, non è però risultata definitiva: l’avvallamento si è ripresentato, evidenziando problemi di solidità sottostante che richiedono un consolidamento più robusto. Avenia ha quindi respinto le accuse di inerzia, definendole «diffamatorie» e ha ricordato che fra il tratto deteriorato e il punto dell’incidente mortale sono distanti 35 metri.

Dall’altra parte, AICA ha respinto quanto dichiarato da Avenia, negando di aver effettuato qualsiasi intervento di ripristino sul tratto di Viale Emporium interessato dall’avvallamento. L’azienda idrica – in una nota – sostiene inoltre che non ha mai ricevuto comunicazioni ufficiali dal Comune circa segnalazioni o richieste di intervento sul punto. AICA ricorda che la manutenzione delle strade pubbliche è di competenza esclusiva del Comune, e che la sua responsabilità è limitata alla gestione delle reti idriche e fognarie. Aica definisce infondate le accuse secondo cui avrebbe ignorato le richieste di riparazione.