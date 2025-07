Medicina trasfusionale, 4 medici prendono servizio all’Asp di Agrigento

sanità

Medicina trasfusionale, quattro medici specializzandi vincitori del concorso bandito nel gennaio 2024 per la copertura di 4 posti, prenderanno servizio all’Asp. Si tratta di Claudio Antonio Terrana, Candida Vullo, Monica Brancato e Valentina Federica Gambino. Fatta eccezione per Terrana, che si è già specializzato, ai neoassunti l’Asp conferirà un contratto a tempo determinato fin quando non avranno la specializzazione. Il tallone d’Achille della nostra sanità rimane comunque la carenza di medici nelle aree di emergenza. Non a caso, i medici entrati in servizio a seguito dell’avviso pubblicato nel gennaio 2024, il cui contratto era in scadenza lo scorso 30 giugno, si sono visti prorogare l’incarico fino al 31 dicembre prossimo su richiesta dei direttori delle unità operative di Emergenza urgenza che hanno espresso “la necessità di prorogare gli incarichi per garantire la regolare turnazione e continuità dei servizi”.