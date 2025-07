Mediterraneo, oltre 120 migranti salvati dalla nave dell’Arci: c’era anche una donna in travaglio. «Oltre 12 ore senza aiuti»

RICERCA E SOCCORSO

L'associazione denuncia di avere inviato ripetute comunicazioni via radio al centro di coordinamento dei soccorsi di Malta

Oltre 120 migranti sono stati salvati in due distinte operazioni in zona sar maltese dalla Garganey VI, la barca a vela di Arci impegnata nella ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. I migranti, sottolinea l’associazione, sono stati per oltre 12 ore senza supporto, nonostante le ripetute comunicazioni via radio, email e telefono al centro di coordinamento dei soccorsi di Malta e alla Guardia Costiera Italiana.

«L’equipaggio è stato costretto a intervenire da solo – afferma Arci – per salvare due imbarcazioni in ferro alla deriva, sovraccariche e in condizioni critiche, con donne incinte, bambini e feriti a bordo.

Da bordo è partita anche una richiesta urgente di evacuazione medica per una donna in travaglio che però non ha ricevuto risposta. La nave ha così formalmente dichiarato lo stato di distress e «solo a seguito di questa dichiarazione – afferma ancora l’Arci – sono intervenute due motovedette della Guardia Costiera che hanno trasferito tutte le persone a Lampedusa».