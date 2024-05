Migranti: 94 a Lampedusa soccorsi da Ong e Capitaneria

cronaca

Sono stati tutti trasferiti all'hotspot dell'isola in attesa di essere trasferiti

Novantaquattro migranti, 31 dei quali soccorsi dalla Ong Nadir, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dove ieri i 142 ospiti dell’hotspot erano stati tutti trasferiti. La Nadir ha soccorso un barchino di 7 metri, salpato da Sabratah, in Libia, con 31 persone a bordo (tra lori due donne): bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani e algerini che hanno riferito d’aver pagato 6mila euro per la traversata.La motovedetta Cp308 della guardia costiera ha invece agganciato una carretta di 10 metri, partita da Tagiura in Libia, con 63 (1 minore) bengalesi, egiziani, siriani, sudanesi e palestinesi che hanno parlato di un costo di 5mila euro per il viaggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA