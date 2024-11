Migranti, altri 5 sbarchi a Lampedusa: oggi arrivate 569 persone

sbarchi

l bilancio della giornata vede 13 approdi. All'hotspot sono ora presenti 630 ospiti

Cinque sbarchi, con 108 migranti in totale, su Lampedusa dove gli approdi oggi sono stati 13 con un totale di 569 persone. Tre i gommoni, con 8, 4 e 6 tunisini, bloccati dalle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria. E sempre da Monastir, in Tunisia, sono giunti gli altri 25 (3 donne) che hanno pagato 2 mila dollari per la traversata su un barchino di 6 metri. Da Sfax è invece partito il natante con a bordo 65 (8 donne e 2 minori) gambiani, nigeriani, ivoriani, egiziani, senegalesi e malesi. Sei migranti sono stati portati, per accertamenti sanitaria, al poliambulatorio. Gli altri sono stati accompagnati all’hotspot dove, al momento, ci sono 630 ospiti. Per domattina, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 302 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

