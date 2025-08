Migranti, sospeso il fermo della nave Aurora di Sea Watch. La Ong: «Rispettato il diritto internazionale»

LA DECISIONE

L'imbarcazione era stata bloccata perché lo scorso 14 luglio aveva soccorso 70 persone ed era approdata a Lampedusa

Il tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo amministrativo per la nave veloce Aurora della Sea Watch. L’imbarcazione era stata bloccata perché lo scorso 14 luglio aveva soccorso 70 persone ed era approdata a Lampedusa nonostante le fosse stato assegnato come porto di sbarco quello di Pozzallo.

«Le motivazioni del giudice – spiega la ong Sea Watch – ribadiscono l’ovvio: il capitano ha rispettato il diritto internazionale, portando al sicuro 70 persone; bloccare Aurora in un periodo dagli intensi flussi migratori, come quello estivo, è un atto volto a ostacolarci nel salvare vite in mare. Un altro colpo per la folle legge Piantedosi, che rimane una trovata populista e disumana le cui conseguenze ricadono solo e soltanto sulle migliaia di persone che ogni giorno rischiano la vita a sud delle nostre coste».

