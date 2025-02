Minaccia il dottore della guardia medica con un coltellaccio: disarmato dal padre della vittima e arrestato dai carabinieri

l'aggressione

In manette un 28enne a Castrofilippo

Minaccia il medico di turno in guardia medica con un coltello, ma viene bloccato e arrestato. Accade a Castrofilippo, nell’Agrigentino, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 28enne che dovrà adesso rispondere di violenza o minaccia a personale sanitario, porto di armi od oggetti atti ad offendere e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna, si era intrufolato nei locali della continuità assistenziale armato di un coltello da cucina lungo 35 centimetri, minacciando il medico di turno. Provvidenziale è stato l’intervento del padre della vittima, che è riuscito a disarmare l’aggressore prima dell’arrivo dei militari.I carabinieri, giunti sul posto in pochi istanti, hanno bloccato il 28enne e lo hanno arrestato, applicando anche le recenti disposizioni normative a tutela del personale sanitario che consentono di procedere all’arresto in flagranza differita quando vi siano gravi indizi e prove documentali dell’atto violento. Il coltello è stato sequestrato e il 28enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

