Miss Italia 2025, a Licata la prima tappa delle selezioni provinciali

L'evento si terrà mercoledì 23 luglio nell’elegante corso Vittorio della Città del faro

Parte stasera, dall’Etna Beach Park di Mascalucia, la selezione Sicilia per Miss Italia 2025. Lo storico concorso di bellezza, oggi guidato da Patrizia Mirigliani, approderà in provincia di Agrigento mercoledì, 23 luglio, nell’elegante corso Vittorio della bellissima città portuale di Licata. Nell’edizione scorsa è stata proprio un’ agrigentina, Elena Di Battista, ad essere incoronata Miss Sicilia, titolo che le ha dato l’accesso alla finalissima nazionale per l’ambito titolo, poi andato ad Ofelia Passaponti, divenuta Miss Italia 2024. Sono ancora aperte le iscrizioni sul sito ufficiale www.missitalia.it per tutte le candidate aventi un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. All’interno del sito ufficiale è possibile partecipare al concorso “Miss Italia racconta l’Italia”. Le partecipanti possono inviare un reel che racconti la Città da cui proviene valorizzando le proprie origini e ambire al titolo di “Miss Social Sicilia”.

