Montallegro: nell’ufficio postale si festeggia Pietro: direttore e super papà

festa del papà

Una squadra da gestire, in ufficio e a casa: “Ho un orario di lavoro ridotto rispetto a quello di mia moglie, sono io a occuparmi dei tre figli. La vera parità di genere è questa”

Pietro è il direttore dell’ufficio postale del piccolo centro di Montallegro che “veste e sveste i panni del direttore con molta agilità. E con altrettanta agilità veste quelli da papà”. Padre di tre figli di 11, 7 e 2 anni e marito di Erica, consulente del lavoro libera professionista. È lui ad occuparsi il pomeriggio di Arianna, Sebastiano e Gabriele bilanciando le esigenze professionali a quelle famigliari. “La stanchezza è direttamente proporzionale alla felicità, ma per fortuna la felicità scaccia la stanchezza. Con Gabriele, nato due anni fa, ho ripreso anche a gattonare” – commenta Pietro. La mattina il direttore si alza all’alba e accompagna i figli più grandi a scuola, che si trova lungo la strada che porta anche al suo ufficio. Alle 8 è già sul luogo di lavoro, operativo per organizzare l’operatività del team e della sede. “I brevi percorsi sono i grandi privilegi di chi vive in un piccolo centro. Che nel caso specifico mi sono scelto. La mia è stata una scelta di vita ma sono stato anche fortunato. L’azienda mi ha permesso di perseguire l’obiettivo che mi ero prefissato”.

Pietro, infatti, prima di diventare l’anno scorso direttore dell’ufficio postale del centro che conta circa 2mila anime, ha ricoperto ruoli diversi in più sedi della provincia. Non si è risparmiato, partendo come sportellista nel 2010 a Cattolica Eraclea e risalendo tutte le tappe della gavetta che lo hanno portato nel 2017 direttore a Caltabellotta. “Sono nato a Milano ma quando avevo tre anni i miei genitori si sono trasferiti al sud. Papà insegnante e mamma dipendente di Poste Italiane. Dopo una laurea magistrale in Economia Aziendale ho ereditato la sua professione allo sportello di Cattolica Eraclea, ma il mio progetto familiare era a Montallegro”. Infatti, quanto Pietro entra in Poste Italiane sta già progettando di sposare, cosa che avverrà nel 2014, il suo grande amore Erica conosciuta ai tempi del liceo, originaria appunto di Monteallegro. “Un destino già scritto, il nostro” – prosegue emozionato il direttore. “Ho conosciuto mia moglie sull’autobus che ci portava a scuola. Da noi non c’erano, e non ci sono ancora oggi, le scuole superiori. Entrambi studiavamo ad Agrigento e usufruivano del trasporto pubblico scolastico”.

Sono diventati subito amici ma evidentemente in quel destino c’era anche l’amore che scoccherà durante gli anni dell’università. Pietro è a Palermo per la triennale. Erica, di un anno più piccola, sceglierà la stessa città per intraprendere il suo percorso di studi. Dieci lunghi anni di fidanzamento, coronato con il matrimonio nel 2014. Il tetto coniugale diventa da subito Monteallegro, dove Pietro nel 2020 diventerà direttore dell’ufficio postale. Nel frattempo sono nati già i primi due figli, il terzo arriverà nel 2023.

“In ufficio ho un team di tre persone mentre a casa un team di tre figli. Il mio orario di lavoro mi consente fortunatamente di dedicarmi già dal primo pomeriggio al ruolo di papà anche se devo ammettere anche i nonni ci danno una grande mano. Mia moglie non ha orari lavorativi, è ovvio che sia io a dedicare più tempo ai figli. Con lei però dentro casa collaboriamo su tutto, ognuno nel rispetto delle proprie attitudini. A lavoro e in famiglia non devono esistere ruoli precostituiti, sono concetti superati. Questa è la vera parità di genere”.