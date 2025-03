Montevago: cede una parte di un carro allegorico, panico tra la gente

cronaca

Un pezzo di una delle strutture in cartapesta è finito a terra proprio a ridosso delle persone che erano a piedi ai bordo di uno dei carri allegorici

Momenti di panico Montevago per il cedimento di una parte di un carro allegorico. Due giovani che stavano partecipando all’ultimo giorno di sfilate sono stati sfiorati da un pezzo di uno dei grandi manufatti in cartapesta ceduto e non hanno riportato per fortuna gravi conseguenze. Il cedimento è stato improvviso ed è avvenuto in corso Cristoforo Colombo. Un pezzo di una delle strutture in cartapesta è finito a terra proprio a ridosso delle persone che erano a piedi ai bordo di uno dei carri allegorici. Per fortuna, solo un grande spavento per una giovane che era in prossimità della struttura artistica. Sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza della Croce Rossa presente sul percorso e non c’è stato bisogno del trasferimento all’ospedale di Sciacca.

