l'incidente

Moto contro un’auto a Licata, muore un ragazzo emigrato in Germania e rientrato per le vacanze

La vittima aveva 31 anni

Di Redazione |

Scontro mortale sulla Strada provinciale San Michele, a Licata (Agrigento). La vittima è Calogero Domenico Cavaleri, 31 anni, originario di Licata ma emigrato in Germania. Era tornato proprio dalla Germania per trascorrere le vacanze nella sua città di origine. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare la motocicletta condotta da Cavaleri si è scontrata con un’autovettura.

