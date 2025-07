Naro, lascia l’incarico l’assessore Calogero Licata

politica

Nuove dimissioni nella Giunta guidata dal sindaco Dalacchi. Ieri si era dimessa l’assessore Erika Ferraro

Nuovo scossone all’interno dell’amministrazione comunale di Naro guidata dal sindaco Milco Dalacchi. Stamattina ha presentato le dimissioni dalla carica l’assessore all’Agricoltura Calogero Licata. Ieri aveva lasciato l’assessore alla Cultura ed ai Servizi sociali Erika Ferraro. “Impegni di lavoro, ma soprattutto problemi di salute – scrive Licata- mi impediscono di continuare a dare il massimo delle mie capacità a favore della nostra comunità ed è per questo motivo che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni. Rimango – conclude Calogero Licata- a completa disposizione della mia Naro continuando ad esercitare il ruolo di consigliere comunale così come voluto dai cittadini che mi hanno eletto”- Sono state diverse le iniziative portate avanti dall’ex esponente della Giunta Dalacchi in questi mesi ed in particolare nei settori dell’agricoltura e del randagismo.

