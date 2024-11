Naro, nascondeva un fucile in una botte: denunciato favarese

cronaca

I carabinieri hanno sequestrato un semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa e 44 cartucce di vario calibro

Un 38enne di Favara è stato denunciato dai carabinieri di Naro alla Procura di Agrigento per detenzione illegale di arma clandestina. Durante una perquisizione in un casolare nella disponibilità dell’uomo, in contrada Micciché di Naro, militari dell’Arma hanno trovato, nascosto all’interno di una botte, un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa e 44 cartucce di vario calibro. Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi balistiche. Indagini sono in corso per stabilire la provenienza del fucile

