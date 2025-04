Naro, “un massacro orribile e gratuito”: Procura chiede l’ergastolo per il 25enne accusato di avere ucciso due donne

cronaca

Maria Rus, 54 anni, e di Delia Zarnescu, 58 anni, vennero uccise nella notte tra il 4 e il 5 gennaio dell'anno scorso

‭«E’ stato un massacro orribile e gratuito. Non solo ha ucciso le due donne, facendole soffrire in maniera gratuita accanendosi con schiaffi, pugni, una lametta e altri oggetti contundenti, le ha devastate e ha dato fuoco al cadavere di una delle due». Il pubblico ministero Elettra Consoli, conclusa la requisitoria, ha chiesto la condanna all’ergastolo di Edgar Omar Nedelcov, il 25enne di nazionalità rumena, accusato di essere l’autore del duplice omicidio di Maria Rus, 54 anni, e di Delia Zarnescu, 58 anni, ammazzate a Naro nella notte tra il 4 e il 5 gennaio dell’anno scorso. Alla richiesta del massimo della pena, l’imputato, presente all’udienza, dalla cella dell’aula ha replicato con un ‭«grazie» dal tono chiaramente ironico. Il pm ha chiesto pure l’isolamento diurno per almeno tre anni dell’imputato. Il processo è in corso di svolgimento davanti ai giudici della Corte di assise del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara.

Le due donne sono state uccise nelle loro abitazioni, distanti 150 metri l’una dall’altra, nel centro storico narese. Edgar Omar Nedelcov è attualmente detenuto nel carcere di contrada “Petrusa”. «Nessun dubbio sulla sua colpevolezza e sul fatto che debba essere condannato per averle uccise con l’aggravante della crudeltà», ha aggiunto il magistrato. Una perizia, disposta dalla Corte di assise, ha escluso qualsiasi vizio di mente anche se il consulente della difesa sostiene che sia affetto da un disturbo ‭«borderline» e la sua capacità fosse ‭«gravemente scemata». Versione che non ha convinto il pubblico ministero secondo cui la perizia disposta dai giudici ‭«smentisce la circostanza in maniera inequivocabile».