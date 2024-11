Nave Mare Jonio, depositati due ricorsi contro il fermo degli ultimi mesi

Battaglia legale

La Ong Mediterranea Saving Humans ha presentato istanze al Tribunale Civile di Agrigento e al Tar del Lazio

La Ong Mediterranea Saving Humans ha depositato, oggi, due ricorsi che contestano i provvedimenti adottati negli ultimi mesi dalle autorità italiane contro il fermo della nave Mare Jonio.

Nel primo ricorso, presentato dalle avvocate Lucia Gennari, Cristina Laura Cecchini e Giulia Crescini, al Tribunale Civile di Agrigento, contro i ministeri dei Trasporti, dell’Interno e dell’Economia e Finanze «si chiede con urgenza l’annullamento dei verbali con cui il 15 ottobre scorso è stata sanzionata e disposto il fermo amministrativo per 20 giorni della nave – spiega la Ong – dopo che la Mare Jonio aveva soccorso, in acque internazionali zona Sar di competenza tunisina, 58 persone in pericolo di vita, sbarcate poi in sicurezza a Porto Empedocle».