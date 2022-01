"Basta precariato, restituiamo dignità ai lavoratori, occorre subito cambiare rotta"

"Per lavoro dignitoso si intende un lavoro che sia produttivo e che assicuri un giusto reddito, che garantisca sicurezza sul luogo di lavoro e protezione sociale alle famiglie, così come prospettive di crescita personale e integrazione sociale".

Lo sostiene il segretario generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto.

"Da tempo - continua Acquisto - la Uil con il suo Segretario Nazionale, Pierpaolo Bombardieri, rivendica più diritti e tutele per i lavoratori a cominciare dal diritto al lavoro dignitoso. “La situazione che stiamo affrontando deve farci riflettere sul modello di lavoro attuale. Precariato e contratti a tempo determinato la fanno da padrone. È il momento di invertire questa tendenza: noi rivendichiamo lavoro stabile e di qualità.Basta precariato”.

La provincia di Agrigento da tempo immemore è all’ultimo posto per qualità di vita e opportunità di lavoro.

Il Segretario della Uil di Agrigento, Gero Acquisto evidenzia la forte correlazione tra lavori sicuri e una crescita economica stabile e inclusiva: "Una prolungata mancanza di opportunità di lavoro dignitose, investimenti insufficienti e sottoconsumo portano a un’erosione del contratto sociale di base a fondamento delle società democratiche. I giovani in età lavorativa devono avere la possibilità di pensare al loro futuro, formarsi una famiglia, acquistare una casa e non vedere la pensione come un privilegio di generazioni passate. Attualmente avere un lavoro non è uguale ad avere un lavoro dignitoso, difatti numerosissime persone occupate vivono sotto la soglia di povertà, non riuscendo a soddisfare i propri bisogni primari. Non è un caso se il Lavoro dignitoso è uno degli obiettivi dell’agenda 2030 e noi come Organizzazione Sindacale siamo in prima linea per raggiungere questo traguardo importantissimo ridando dignità al lavoro ed ai lavoratori”.

