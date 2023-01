“Fish and drug”, 42 avvisi conclusione indagini

Lo scorso 24 ottobre è stato il giorno dell’operazione antidroga “Fish and drug”. I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Porto Empedocle hanno eseguito 17 misure cautelari. Le indagini, a cui ha collaborato anche la Guardia Costiera di Porto Empedocle, sono state avviate nel maggio del 2019 quando è stato arrestato un empedoclino in possesso di circa 5 chili di hashish su cui sono stati rinvenuti cristalli di sale. E si è sospettato che fosse stato in mare. Successivamente sono stati sequestrati complessivamente oltre 140 chili di hashish e denunciate 41 persone. Un veliero battente bandiera spagnola, con a bordo due colombiani, avrebbe trasportato alcune tonnellate di hashish, mollando poi il carico, perfettamente confezionato, a causa di un’avaria al motore, tra Lampedusa e Porto Empedocle, ad una profondità di circa 200 metri. A recuperarlo, con il sistema della pesca a strascico, sarebbero stati alcuni pescatori empedoclini. In particolare avrebbero lavorato due motopescherecci gestiti dalla famiglia Volpe, in collegamento con la famiglia Fiore. Ecco perché l’inchiesta è stata intitolata “Fish and drug”, ovvero pesce e droga. L’hashish sarebbe stato poi venduto al dettaglio tra Porto Empedocle, Favara, Palma di Montechiaro, Realmonte e anche fuori provincia. Ebbene adesso la Procura della Repubblica di Agrigento, tramite il reggente Salvatore Vella e la titolare dell’inchiesta, Sara Varazi, ha notificato 42 avvisi di conclusione delle indagini preliminari. I 42 indagati hanno facoltà di opporre atti e mezzi a difesa entro 20 giorni dalla notifica, dopodiché la Procura chiederà il rinvio a giudizio al Tribunale. Si tratta di:

Michele Lo Nigro, 48 anni, di Agrigento

Gaetano Volpe, 57 anni, di Porto Empedocle

Mohamed Saad, 60 anni, originario dell’Egitto

Michele Curcio, 55 anni, di Canicattì

Gerlando Fiore, 60 anni, di Porto Empedocle

Salvatore Incardona, 50 anni, di Palma di Montechiaro

Giovanni Terrana, 53 anni, di Agrigento

Alfonso Indelicato, 50 anni, di Agrigento

Riccardo Volpe, 32 anni, di Realmonte

Giovanni Pirrera, 51 anni, di Favara

Camillo Attardo, 51 anni, di Favara

Giuseppina Diana, 49 anni, di Porto Empedocle

Luigi Fiore, 27 anni, di Realmonte

Angela Volpe, 52 anni, di Realmonte

Stefano Sacco, 59 anni, di Porto Empedocle

Gerlando Fiore, 27 anni, di Realmonte

Vincenzo Bellomo, 31 anni, di Agrigento

Giacomino Gazzitano, 55 anni, di Agrigento

Francesco Salemi, 67 anni, di Porto Empedocle

Calogero Salemi, 64 anni, di Porto Empedocle

Fabirama Thior, 73 anni, originario del Senegal

Rosa Puccio, 52 anni, di Favara

Giovanna Gazzitano, 27 anni, di Porto Empedocle

Simona Fragapane, 26 anni, di Agrigento

Stefano Fragapane, 30 anni, di Agrigento

Roberto Fragapane, 29 anni, di Agrigento

Carmelo Fragapane, 51 anni, di Agrigento

Rosaria Riverso, 49 anni, di Agrigento

Salvatore Mantione, 52 anni, di Canicattì

Salvatore Carlino, 32 anni, di Canicattì

Andrea Terrana, 22 anni, di Porto Empedocle

Salvatore Volpe, 33 anni, di Agrigento

Antonio Costa, 49 anni, di Canicattì

Claudio Meli, 32 anni, di Agrigento

Antonio Garlisi, 36 anni, di Canicattì

Cristian Terrana, 29 anni, di Raffadali

Salvatore Papia, 51 anni, di Favara

Vincenzo Fallea, 44 anni, di Agrigento

Carmelo Colombo, 47 anni, di Porto Empedocle

Calogero Colombo, 45 anni, di Porto Empedocle

Sergio Farruggia, 45 anni, di Porto Empedocle

Tiziana Messina, 40 anni, di Porto Empedocle.

