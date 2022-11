"Magma 2022": terzo posto per il regista ciancianese Luke Renard

Con Cianciana nel cuore il regista Luke Renard, cittadino a tutti gli effetti del piccolo centro montano della provincia agrigentina, si è classificato al terzo posto al concorso cinematografico "Magma 2022" con la pellicola Code Red.

"Voglio esprimere il mio personale apprezzamento ed orgoglio a Luke Renard - dice l'assessore comunale ciancianese, Liborio Curaba - per l'ottimo risultato raggiunto dal regista e per avere, ancora una volta, portato alto il nome della nostra amata Cianciana. Rinnovo i miei complimenti e auguri per questo meritatissimo traguardo".

