"Miss Italia", a Palma di Montechiaro incoronata Anita Lucenti

Una decina di ragazze, ieri sera, in uno degli scorci più belli della Sicilia, la scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro, addobbata al meglio per l'occasione, hanno partecipato alla selezione di "Miss Cinema" che alla vincitrice ha dato l'occasione di approdare alle prefinali del concorso più antico e più sentito dalle ragazze, "Miss Italia". Una giuria attenta ha avuto il suo da fare per scegliere la vincitrice che è risultata essere Anita Lucenti di Modica. Al secondo posto, Alice Carbonaro di Messina ed al terzo posto Gloria Calapai. E' stata una bella serata condotta dall'ex "Miss Sicilia", Giada Rume, che risiede a Torino, ma nata proprio nella città del Gattopardo e Antonello Consiglio. Una spettacolare cornice di pubblico ha seguito la kermesse che si è protratta per oltre tre ore. Le partecipanti hanno sfilato in abito da sera e poi in costume.

