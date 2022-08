"Nel Decreto Aiuti ci devono essere interventi ad hoc per le Pelagie"

“Confidiamo che nel Decreto Aiuti ci siano interventi ad hoc per Lampedusa e Linosa, a partire dalla riduzione delle accise e delle imposte per carburanti e gas e all’istituzione di una zona franca extradoganale".

Lo dichiara il vicesindaco, Attilio Lucia che prosegue: "Sono proposte di buonsenso, fattibili e soprattutto doverose per una realtà sottoposta da anni a grandi sacrifici come testimoniano le cronache quotidiane a proposito degli sbarchi. Siamo sicuri che il senatore Matteo Salvini, che tra poche ore sarà a Lampedusa e per questo lo ringrazio, saprà aiutarci per far sentire la nostra voce anche su questi dossier”.

