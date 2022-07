«Quattro mesi per una risonanza magnetica», la denuncia di un imprenditore agrigentino

«Quattro mesi per una risonanza magnetica». Lo ha denunciato l'imprenditore agrigentino Giovanni Parisi che ha raccontato quanto accaduto con la sua richiesta all'Asp di Agrigento.

«Vi informo che con una ricetta urgente nessuno studio di radiologia effettua le risonanze e che con la ricetta programmabile la effettuano solo a novembre, mentre a pagamento per 90 euro si può fare anche tra 10 minuti».

Un problema quello delle liste d'attesa che è molto sentito dagli utenti che alle prese con un problema di salute hanno spesso difficoltà a trovare risposte nella sanità pubblica.

Dall'Asp di Agrigento fanno sapere comunque che "stiamo lavorando per abbattere il problema delle liste d'attesa" mentre nello specifico hanno anche spiegato che la "risonanza magnetica non è considerato un accertamento diagnostico urgente come lo è ad esempio una colonscopia".

Resta però il fatto che quattro mesi per un esame in una struttura pubblica appaiono lo stesso inaccettabili.

Proprio nei giorni scorsi l'assessore regionale alla Sanità ha reso noto di avere firmato un accordo con le strutture sanitarie provate allo scopo di abbattere proprio le liste d'attesa: «Nell’ambito del costruttivo confronto intrapreso con l’assessore Razza - afferma il presidente regionale di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea -, sono stati analizzati fabbisogni e potenzialità del comparto. Tra gli obiettivi principali dell’accordo ci sono la riduzione delle liste d’attesa e il miglioramento dei saldi di mobilità, ma anche l’integrazione con il sistema pubblico dell’emergenza per smaltire il sovraffollamento dei pronto soccorso attraverso una stretta collaborazione tra ospedali pubblici e privati». «Non di secondaria importanza, poi, l’attivazione del day service riabilitativo - aggiunge Tropea - che offre la possibilità alle strutture riabilitative di erogare ai pazienti prestazioni anche in un diverso e più appropriato setting assistenziale in un settore della Sanità delicato con una domanda in crescita. C'è da sottolineare come gli investimenti nel comparto producano valore, oltre che sanitario, anche economico e sociale, con ricadute positive su tutto il territorio».

«Siamo orgogliosi - conclude Tropea - della fiducia che l'assessore Razza ha riposto nel comparto per il raggiungimento dell’obiettivo regionale del miglioramento del saldo della mobilità, e dunque dell’intero bilancio regionale, attraverso l'impegno, da parte nostra, di fornire prestazioni di alta complessità per le quali i cittadini, sino a ieri, erano costretti ad andare fuori dalla nostra regione. Questo accordo dimostra come, in una sanità che funzioni, non ci devono essere contrapposizioni tra componente di diritto pubblico e quella di diritto privato».

