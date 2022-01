«Scuole riaperte perché qualcuno non vuole rinunciare al burraco», bufera sull'assessore Picarella

"Scivolare" sui social per gli amministratori è facilissimo, soprattutto se il post non è scritto dopo una riflessione profonda anche in base al ruolo che si ricopre. Ed è quello che è accaduto a Francesco Picarella, assessore comunale al turismo e alla polizia comunale che ha reagito con un post su Facebook alla decisione del Tar di Palermo che per la seconda volta in pochi giorni ha annullato l'ordinanza del sindaco Francesco Micciché che chiudeva le scuole disponendo la Dad.

Pubblicità

"Domani - ha scritto su Facebook Picarella - si torna in classe con tutte le difficoltà del caso (aule piccole, distanziamento ecc.) solo perché qualcuno non poteva rinunciare alla partita di Burraco".

Il problema però è che le scuole non sono state riaperte perché "qualcuno deve giocare a Burraco" ma perché il Tar ha annullato l'ordinanza del sindaco scrivendo a chiare lettere che solo in zona rossa l'amministrazione può disporre la chiusura delle scuole.

Un post che ha scatenato la reazione di decine di cittadini che, come è "normale" sui social si sono divisi tra chi si è schierato con la valutazione dell'assessore e chi invece lo ha ritenuto offensivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA