"Un Ponte per un nuovo inizio", inaugurato murales all'IC Provenzani

Inaugurazione del Murales "Un Ponte per un Nuovo Inizio" presso il Plesso Centrale dell'IC "Provenzani" di Palma di Montechiaro.

Oggi, alla presenza del sindaco Stefano Castellino e dell'assessore Salvatore Lauricella, è stato inaugurato il murales realizzato in questi mesi dagli alunni dell'IC "Provenzani", guidati dalle insegnanti Cristina Montana e Alessandra Provenzani. Volevo ringraziare i nostri alunni ad uno ad uno: Amato Giusy, Brancato Michele, Burgio Rosamaria, Di Caro Brigitte, Di Caro Edoardo, Falsone Costantino, Ingiaimo Gloria Carola, Mazza Erika, Scerra Christian, Virone Giovanna, Scarano Ambra, Mancuso Tommaso Pio, siete sempre presenti e disponibili, una risorsa per la nostra scuola e per la nostra città. Ringrazio la nostra dirigente scolastica G. Gabriella Morreale e il sindaco e l'assessore che hanno partecipato all'evento.

"Questo murales - si legge in una nota - rappresenta la ripresa dopo il periodo buio del covid, abbiamo rappresentato i nostri monumenti, l'amore per la nostra città, una città che sogniamo colorata, in cui i nostri ragazzi, le nostre eccellenze, possano crescere e realizzarsi. Ringraziamo le mamme dei nostri alunni, che ci appoggiano e ci sostengono sempre. Oggi per la nostra scuola è un giorno di festa".

