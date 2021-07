"Persefone si è risvegliata"

Si è svolta ieri la terza edizione consecutiva de "Il Risveglio di Persefone" evento realizzato da Archeoclub Agrigento - I Luoghi di Empedocle con la preziosa collaborazione di Mariterra. Una edizione che ha di gran lunga superato le aspettative e che quest'anno si è avvalsa del patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi che ha anche curato la degustazione finale in una location esclusiva: la villa Romana di Realmonte messa a disposizione dal suo Direttore Roberto Sciarratta.

Avvolti dalle tenebre e in attesa del nuovo giorno i partecipanti, circa 200 giunti da più parti della Sicilia, sono stati accompagnati in una passeggiata emozionale fra mito, teatro, musica dal vivo, yoga e momenti di divulgazione scientifica e culturale. Un cast per la maggiore al femminile in una location incantevole all'insegna del benessere e della rigenerazione.

I ringraziamenti vanno: ai soci delle associazioni coinvolte Archeoclub Agrigento e Mariterra, gli attori: Luigi Corbino, Elisabeth Grassonelli, Angela Roberto, Turi Scandura della Casa del Musical; Franco Sodano e i Ventu Novu; le ginnaste della società Kerkent Gym Team; l'associazione olistica Fiore di Loto; le cantanti Beatrice Gucciardo e Clizia Prestia, la tastierista Lisa Damiani, la pole dancer Vivian Miliziano; il service audio di Cristian Vassallo; riprese audio e video Renato Rosati; per il patrocinio il Comune di Realmonte nella persona del sindaco Sabrina Lattuca e l'Italkali per aver fornito il sale.

Ancora una volta abbiamo avuto dimostrazione che le collaborazioni tra associazioni culturali e amministrazioni pubbliche apportano solamente benefici al nostro territorio.

