A Camastra sorgerà un'area fitness

"Stamattina, attraverso l’assegnazione dei lavori per la realizzazione di un’area fitness all’interno del nostro comune, l’amministrazione raggiunge un altro obiettivo".

Pubblicità

Lo ha reso noto il sindaco, Dario Gaglio.

"L’area fitness - continua il primo cittadino - sarà realizzata in prossimità della nostra scuola elementare e media (via Cadorna) e sarà fruibile a tutti, nell’ottica di fornire alla cittadinanza un’area in cui poter praticare attività fisica e tenersi in forma".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA