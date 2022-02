A Cammarata si restituisce il 100% della tassa sui rifiuti

Cammarata è il primo Comune della provincia di Agrigento ad aderire al protocollo d’intesa con la società “Remunero” che garantisce agli utenti in regola con la tassa sui rifiuti la restituzione pari al 100% di quanto dovuto annualmente per la Tassa sui rifiuti, versato da tutti gli utenti, sia famiglie che imprese. Per ottenere la restituzione della Tari basta rispettare tre parametri: essere in regola con il pagamento del tributo, avere conferito correttamente i rifiuti e non ricevere multe di carattere ambientale. Si tratta di un accordo della durata di 5 anni che non comporta oneri per le amministrazioni comunali e prevede l’assoluto rispetto della privacy e dei dati personali. Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, commenta: “L’ambizioso progetto di ‘Remunero’ che abbiamo deciso di mettere in atto per il Comune di Cammarata, è uno strumento che farà da volano per l’economia territoriale e delle famiglie, favorendo l’economia circolare. Abbiamo accettato di aderire al progetto perché crediamo nelle potenzialità della piattaforma ‘Remunero’, che permetterà, nei prossimi anni, di ottenere risultati importanti nel recupero dell’evasione del tributo e un ulteriore monitoraggio puntuale sul corretto conferimento dei rifiuti”.

