A Campobello di Licata lutto cittadino per i funerali della coppia

A Campobello di Licata, paese distante appena 5 chilometri da Ravanusa, dove hanno risieduto Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, sarà lutto cittadino in occasione dei funerali. Il sindaco Giovanni Picone afferma: “Campobello di Licata si stringe idealmente a Ravanusa nel dolore per l’immane tragedia che si è consumata. Non è possibile esprimere in modo compiuto il dolore, il senso di smarrimento e di impotenza che si prova. Le nostre città sono legate da sempre da rapporti di vicinanza, di amicizia, di parentela. Tante famiglie sono presenti in entrambe le comunità, e questa tragedia lo testimonia nel modo più doloroso, poiché Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina erano residenti a Campobello. Siamo vicini ai familiari di Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, al padre Luigi, la madre Rosetta e al fratello Vincenzo. Abbiamo già disposto che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Un pensiero per il loro piccolo, a cui è stata negata la vita pochi giorni prima di venire al mondo. Possano tutti loro riposare in pace”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA