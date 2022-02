A fuoco l'auto di un commerciante: chiara la matrice dolosa

Non ci sarebbero dubbi circa la matrice dolosa che ha provocato un incendio che ha devastato una Ford Kuga, di proprietà di un commerciante, cinquantottenne, di Porto Empedocle. Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato una bottiglietta contenente ancora tracce di liquido infiammabile. Il rogo è scoppiato, ieri notte, in via Randone, a Porto Empedocle.

Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, hanno prima circoscritto le fiamme evitando che potessero estendersi ulteriormente. Conclusa l’opera di spegnimento, pompieri e carabinieri hanno setacciato tutta l’area circostante.

Ritrovata e sequestrata una bottiglietta contenente ancora tracce di liquido infiammabile. Gli investigatori dell’Arma avrebbero già sentito il proprietario dell’autovettura, poi, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nella zona. Telecamere che potrebbero chiarire i fatti.

