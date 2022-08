A Grotte programmata l'iniziativa "Venerdì ecologico"

S'intitola "Venerdì ecologico" l'evento in programma domani, venerdì 26 agosto, dalle 7 alle 11, a Grotte realizzato dal comune in collaborazione con la Think Green di Francesco Pullara.

L’Amministrazione Comunale, ha indetto questa giornata per andare incontro alle esigenze dei cittadini e contrastare l’abbandono delle batterie al piombo esauste nel territorio. Un'opportunità in più per smaltire questo rifiuti altamente inquinante. Il sindaco, Alfonso Provvidenza, ha informato la cittadinanza che verrà stazionato a posto fisso, in Via Seminerio, zona campo sportivo, un cassone dedicato, presidiato da un operatore, dove tutti gli utenti potranno conferire le batterie al piombo esauste.

Il conferimento delle batterie darà diritto ad un buono, 40 centesimi per ogni Kg del peso della batteria conferita da spendere a Grotte presso i

supermercati convenzionati con l’impianto di smaltimento.

