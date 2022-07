A Lampedusa ci sono meno "laghi"

Dopo l’ennesima riparazione effettuata in Via Delle Rose, i "laghi" che si creano in mezzo alle strade limitrofe vanno diminuendo. Purtroppo, da anni, si registrano queste grosse perdite d'acqua che hanno creato e continuano ad arrecare disagio tra i residenti e non solo. Adesso, l'amministrazione comunale ha deciso di vederci chiaro per risolvere l'inconveniente una volta e per tutte. I lavori, eseguiti dalla ditta Domenico Cucina, sono stati seguiti dal vicesindaco, Attilio Lucia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA