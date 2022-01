A Palma di Montechiaro ritorna l'ufficio di collocamento

Altro importante successo per l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco, Stefano Castellino. Infatti, dopo un lungo iter e dopo diversi colloqui, l'ufficio di collocamento di Licata aprirà l'ufficio nella città del Gattopardo due volte alla settimana e, precisamente, nei giorni di mercoledì e giovedì. Il centro per l’impiego è ubicato a Palma di Montechiaro in Via Vittime della Mafia.

"Finalmente il centro per l’impiego ritorna a Palma di Montechiaro dopo anni di assenza - dice il sindaco Castellino - Tutto ciò ha causato numerosi disagi ai cittadini che si sono dovuti recare a Licata. Il pellegrinaggio è finito".

Grazie all’impegno assiduo del sindaco, Stefano Castellino, dell’assessore Salvatore Lauricella e del vicepresidente del consiglio comunale, Rosario Falco che hanno condotto una vera e propria battaglia, i cittadini palmesi potranno sbrigare le loro pratiche direttamente in città.

"Si ringrazia tantissimo - dicono Castellino, Lauricella e Falco - anche il vicepresidente dell’Ars, Roberto Di Mauro per l’attenzione profusa a favore della nostra cittadina".

