A proprie spese fa asfaltare la strada dinanzi la chiesa di Santa Rosa al Villaggio Mosè

Ha fatto asfaltare, stamani, a proprie spese la strada dinanzi la chiesa di Santa Rosa al Villaggio Mosè. Protagonista, quello che ormai possiamo definire, il mecenate della frazione agrigentina, il capogruppo di Fdi al Consiglio comunale di Agrigento, Gerlando Piparo. Non è la prima volta che Piparo, per sistemare alcuni problemi del Villaggio Mosè, mette mani al portafoglio. Ma non è tutto: grazie al suo intervento, l’Aica, lunedì prossimo 28 febbraio, sistemerà una volta e per tutte, la condotta sempre nella stessa zona. Condotta ormai rotta in più punti e che fa disperdere grosse quantità di acqua. Proprio le perdite d’acqua hanno causato i problemi al manto stradale.

