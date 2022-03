A scuola lezioni di salute sotto il profilo bio-psico-sociale

Grande successo ed entusiasmo hanno suscitato gli incontri formativi sul tema "Salute sotto il profilo bio-psico-sociale" che si sono tenuti negli istituti scolastici di Palma di Montechiaro, "Cangiamila", "Milani" e "Tomasi di Lampedusa", voluti fortemente dal sindaco, Stefano Castellino e dall'assessore alla Pubblica Istruzione, Salvatore Lauricella con la collaborazione del vicepresidente del Consiglio comunale, Rosario Falco.

"Si tratta di temi importantissimi - dice il sindaco Castellino - perché essere in salute significa vivere meglio, la salute è una risorsa individuale indispensabile per condurre un’esistenza piena e una vita produttiva sul piano personale, affettivo, relazionale, lavorativo, sociale ed economico. La prevenzione, basata sui corretti stili di vita, è il principale strumento a nostra disposizione per vivere in condizioni di benessere e più a lungo. E’ possibile ridurre in modo significativo il rischio di sviluppare malattie, e quindi invecchiare meglio, semplicemente adottando abitudini salutari ed evitando comportamenti scorretti. Una sana alimentazione costituisce un elemento fondamentale nella prevenzione di numerose condizioni patologiche. Una dieta bilanciata deve porre particolare attenzione a soddisfare il fabbisogno giornaliero di tutti i nutrienti essenziali per le funzioni dell’organismo, e la cui carenza puo’ portare al malfunzionamento di organi vitali, inducendo quindi o favorendo lo sviluppo di varie patologie, così come può compromettere l’efficienza del sistema immunitario rendendoci più suscettibili agli attacchi dei patogeni. Nel mondo occidentale le conseguenze più comuni di una scorretta alimentazione sono sovrappeso e obesità, anche fra bambini e adolescenti. Essere in sovrappeso espone al rischio di insorgenza di patologie croniche fra cui malattie cardiovascolari, diabete e cancro. All’obesità sono correlati, sia come causa che come conseguenza, anche fattori psicologici".

"La sana alimentazione - ribatte l'assessore Lauricella - è quindi fondamentale per l’equilibrio psicofisico che, come dimostrato dalla “psiconeuroendocrinoimmunologia”, a sua volta influisce direttamente sul sistema immunitario. La dieta ha inoltre un ruolo centrale nella regolazione del microbiota intestinale, che gioca un ruolo tanto fondamentale per la salute. Un corretto comportamento nutrizionale rappresenta quindi il primo intervento di prevenzione a tutela dell’armonia e della salute fisica e psichica, esso infatti, integrato in un contesto di vita “sana” modula sia il processo infiammatorio che il sistema immunitario che, oggi più che mai, è importante mantenere efficiente. Così come la corretta alimentazione anche la relazione tra attività fisica e salute è riconosciuta da tempo, l'esercizio fisico ha infatti un effetto positivo sulle condizioni di benessere dell’individuo. In conclusione il comportamento alimentare, l’attività fisica, un atteggiamento psicologico positivo e l’equilibrio emotivo sono tutti fattori che contribuiscono ad un netto miglioramento della qualità della vita, inteso anche come prolungamento dell’esistenza, pertanto dobbiamo cercare di acquisire quelle salutari condotte che ci consentano di raggiungere e mantenere la condizione di salute che l’organizzazione mondiale della sanità (OMS), definisce come “uno stato di completo benessere biopsicosociale e non semplice assenza di malattia o infermità”.

I relatori degli incontri sono stati la biologa nutrizionista Adriana Maria Mongiovi' e il neuropsicologo Pietro Cappellini.

