A 230 km orari in autostrada: pizzicato dal telelaser

Gli agenti della Polizia stradale agrigentina, capitanata da Andrea Morreale, hanno intensificato i controlli in occasione del maggiore transito stradale agostano. Sulla strada statale 640 è stato piazzato il nuovo telelaser “Trucam”, di ultima generazione, che ha immortalato un’automobile Porsche in viaggio a 233 chilometri allora. Sono state complessivamente 15 le contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità: 4 per oltre 60 chilometri all’ora rispetto al limite, 8 tra 40 e 60, 3 tra 10 e 40, per un totale di 80 punti decurtati dalle patenti di guida. Inoltre, un automobilista di Palma di Montechiaro, di 30 anni, è stato denunciato a piede libero perché, all’atto del controllo, ha esibito una patente falsa, non avendola mai conseguita.

