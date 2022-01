Abusi edilizi e boom di contravvenzioni: un 2021 di super lavoro della Polizia municipale di Agrigento

Abusivismo edilizio e commerciale, abbandono dei rifiuti, e una “pioggia” di multe per varie infrazioni stradali. Questo emerge dal report del 2021 della polizia Municipale di Agrigento, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni. Nei servizi anti-Covid-19 controllate 3.960 persone, e 328 veicoli, e le sanzioni elevate 8, per aver violato le prescrizioni anti-epidemia. In materia di vigilanza edilizia sono state 146 le ispezioni e i sopralluoghi fatti nei cantieri, e 49 quelli eseguiti con il personale dell’Utc, ben 32 le denunce fatte in Procura, 17 gli abusi riscontrati nelle zone sottoposte a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico ed ambientale, 3 in centro storico, e altrettante su demanio comunale. Gli accertamenti richiesti dagli uffici giudiziari sono stati numerosi: 185 le persone identificate e 44 i segnalati. I cantieri sequestrati sono stati 3 in zona “A”, altrettanti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, 12 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e 4 su demanio comunale.

Sono state 409 le pratiche commerciali espletate, ed eseguite 29 istruttorie per concessione di suolo pubblico. Gli agenti hanno svolto 15 controlli mirati agli ambulanti dei mercati rionali, ed hanno elevato 3 contravvenzioni per abusivismo commerciale. C’è poi il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: 442 gli accertamenti eseguiti, e 82 le contravvenzioni elevate, di cui 50 per abbandono e deposito rifiuti non pericolosi. Tanti gli incidenti stradali trattati, ben 174 quelli rilevati, di cui 91 con feriti. Non sono mancate le sanzioni in materia di viabilità: 27 per violazione dei limiti di velocità, 2 per omesse precedenze, 2 per sorpasso, ben 36 per manovre pregiudizievoli, 3 per assicurazione scaduta. Sono state 13 le patenti sospese. Le contravvenzioni al tergicristallo, e per violazione della Ztl di via Atenea sono state 4.883, e 33 per veicoli privi di assicurazione. Le somme da incassare, per il Comune, ammontano a 216.413 euro.

