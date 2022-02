Acceso per la prima volta l'impianto di illuminazione tra via Agrigento e panoramica Pizzo di Santa

Ieri sera, a Lucca Sicula, per la prima volta è stato acceso l'impianto di pubblica illuminazione che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Salvatore Dazzo, ha realizzato tra la Via Agrigento e la panoramica Pizzo di Santa.

"L’intervento - continua il primo cittadino - è stato realizzato grazie ad un finanziamento di 50mila euro, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, che il nostro Comune è riuscito ad intercettare. I 15 punti luce consentiranno di illuminare un intero quartiere fino a ieri al buio. Ne beneficerà l'intera comunità ed in particolar modo i residenti. Ringrazio il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Salvatore Mortillaro, il responsabile dell'area finanziaria Antonio Salvatore Piro per il lavoro instancabile che hanno svolto, nonché, la Ditta City Green light che ha eseguito i lavori".

