Acqua, i sindacati sul piede di guerra

"Mancato pagamento degli stipendi al personale, carenza idrica in quasi tutta la provincia, famiglie impossibilitate a pagare le bollette. Insomma, l'Aica non è nata sotto i migliori auspici. Le proteste e le polemiche si moltiplicano ed a piangerne le conseguenze sono i cittadini. Proprio al fine di affrontare tutte queste tematiche, mercoledì 29 settembre, con inizio fissato per le ore 11, nei locali della UIL di Agrigento siti in Via Piersanti Mattarella 115, i tre segretari provinciali confederali di CGIL, CISL e UIL, Buscemi, Gallo e Acquisto, incontreranno la stampa per promuovere alcune iniziative al fine di uscire da questa impasse".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA