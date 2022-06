Acquistato in leasing un fuoristrada ibrido per la Polizia municipale

Il corpo della Polizia municipale di Palma di Montechiaro si dota di un nuovo fuoristrada ibrido. La consegna è avvenuta questa mattina direttamente da parte del sindaco Stefano Castellino.

"Lo abbiamo acquistato in leasing - dice il primo cittadino - e si tratta del primo di tre nuovi mezzi, gli altri due saranno delle Fiat Panda. Da diversi lustri, la Polizia municipale non aveva dei mezzi nuovi. Abbiamo scelto un mezzo ibrido anche per sensobilizzare la cittadinanza sull'importanza di rispettare l'ambiente. Il corpo della Polizia municipale rappresenta la mano operativa dell'amministrazione comunale perché è dedita sia a far rispettare l'ordine pubblico sia al controllo del territorio. Riteniamo che dopo avere fornito al corpo le nuove divise, anche in questo caso da decenni non si provvedeva ad acquistarne di nuove, era necessario anche rinnovare il parco macchine per due motivi: dare dignità e decoro agli agenti da un lato ed ammortizzare i costi di gestione. Infatti, essendo vecchiotti, i mezzi finiscono, spesso e volentieri in officina, con costi sempre maggiori. Ringrazio - continua Castellino - per la collaborazione il dirigente Rosa Di Blasi, il comandante della Polizia municipale P. Librici, il suo vice R. Inguanta e tutto il corpo per la collaborazione e la dedizione con le quali svolgono il loro lavoro".

