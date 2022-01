Acquisto:" Eravamo Impreparati allo scoppio della Pandemia, ma oggi la strada intrapresa è quella giusta?"

Oggi, 24 Gennaio si celebra La Giornata Internazionale dell’Istruzione . Questa ricorrenza è stata istituita dal 2018 per onorare il ruolo dell’istruzione. La sfida centrale rimane affrontare e risolvere il problema della mancanza di accesso all'istruzione a livello globale. Il tema per questo 2022 è : “Cambiare rotta, trasformare l'istruzione”.

Si pone, pertanto, l’accento sulla necessità di migliorare la qualità dell’istruzione, di renderla equa ed inclusiva, ma soprattutto accessibile a tutti.

Il Segretario della Uil agrigentina, Gero Acquisto, sottolinea l’importanza che ricopre l’istruzione in un piccolo centro come il nostro e in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo “le restrizioni di questi due anni di pandemia rendono ancora più cruciale questa ricorrenza ed i suoi propositi. Il ruolo della formazione è profondamente mutato ed ha avuto ripercussioni negative sulle giovani generazioni , è nostro dovere trovare delle vere soluzioni affinché si possa stare tra i banchi di scuola in sicurezza.

Eravamo impreparati allo scoppio della pandemia , ma oggi mi chiedo se la strada intrapresa sia quella giusta. Bisogna capire cosa manca e cosa invece è necessario per garantire a tutti e tutte l’istruzione adeguata, coniugare sforzo pubblico e privato, enfatizzare il ruolo degli insegnanti, sfruttare le opportunità del mondo digitale e le sue tecnologie. I giovani rappresentano il nostro futuro e noi dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarli a superare questi anni che li hanno segnati profondamente.”

