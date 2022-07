Ad Agrigento "Divinity", calici tra gli dei

Sessanta cantine, oltre 120 etichette, street food e musica live. Sono questi gli ingredienti di "Divinity - Calici tra gli dèi" una serata organizzata da Mario Luparello e dall’enoteca Redicoppe.wine.

«Firriato, Quignones, Planeta, Milazzo. Marco De Bartoli, Tasca d’Almerita sono alcune delle 60 cantine, tra le più prestigiose in Sicilia –, spiega Mario Luparello – che hanno aderito all’iniziativa che daranno la possibilità ai partecipanti di assaggiare oltre 150 etichette tra vini bianchi, rossi e bollicine. La serata, con inizio alle 19.00 si terrà domani (sabato 30 luglio 2022) al Colleverde park hotel di Agrigento. Un appuntamento – conclude Luparello – che unisce il buon vino al buon cibo che potranno essere degustati durante tutta la serata, in una cornice meravigliosa come la terrazza che si affaccia sui templi del Colleverde Park Hotel di Agrigento».

