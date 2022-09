Ad Agrigento, la Giornata della donazione degli organi

Il "Gruppo comunale Aido di Agrigento "Sofia Tedesco e Giuseppe Amico", ha organizzato per domenica 2 ottobre prossimo, al viale della Vittoria del capoluogo, accanto "Le Cuspidi", una manifestazione nell'ambito della Giornata nazionale del "SI" alla donazione degli organi.

Con un contributo di 7 euro, gli organizzatori daranno una latta di caffè Illy per aiutare a sostenere le spese che ha il gruppo per portarlo avanti a disposizione della popolazione.

"La vostra presenza - dice Anna Asaro - non significa obbligatoriamente iscrizione, noi del gruppo di Agrigento abbiamo veramente il bisogno di sentire vicina la popolazione agrigentina. I medici della rianimazione di Agrigento ci supporteranno durante la mattinata anche per dare degli ulteriori chiarimenti come lo faremo noi del gruppo".

Il banchetto sarà presente dalle 8:30 alle 13:30.

