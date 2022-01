Agrigento: Acuarinto inaugura lo sportello “San Calò”

Ad Agrigento, giovedì prossimo, 20 gennaio, in via Gioeni 3, alle ore 10, sarà inaugurato lo Sportello unico per l’integrazione sociale ed economica dei cittadini stranieri “San Calò”, sostenuto con fondi europei. Il punto informativo, che sarà gestito dall’associazione culturale Acuarinto di Agrigento, presieduta da Diego Avanzato, intende essere un polo di ascolto e di accoglienza, soprattutto per contrastare forme di sfruttamento con particolare riferimento al settore agricolo, in attuazione delle iniziative di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato. Saranno inoltre svolte attività di educazione interculturale, fornendo assistenza legale, segretariato sociale e mediazione culturale. Lo sportello sarà operativo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 14.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA