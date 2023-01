Agrigento, al via le iscrizioni al Servizio civile universale

Anche quest'anno presso la sede Adoc di Agrigento, in via Piersanti Mattarella 115, ci sarà la possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale, esperienza che arricchirà senza dubbio le ragazze ed i ragazzi che avranno l'audacia e la volontà di mettersi in gioco ed imparare in un contesto nuovo. Il progetto attivo dal 2023 prende il nome di “COCOON – CONSUMATORI CONSAPEVOLI”. La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato esclusivamente in modalità online entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023, oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione della domanda.

