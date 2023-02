Agrigento, altra rissa in via Atenea

Altro episodio di violenza nel centro storico di Agrigento, in via Atenea, nei luoghi della movida, dove un uomo di 41 anni, verosimilmente ubriaco, invitato ad allontanarsi da un locale, si sarebbe scatenato in escandescenze prima strattonando una giovane all’ingresso del pub e poi colpendo a pugni il titolare. Poi altri avventori si sono scagliati contro il 41enne a calci e pugni. Polizia e Carabinieri sono intervenuti sul posto. Dopo le prime cure da parte dei sanitari del 118, l’uomo di 41 anni ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. Quanto accaduto è al vaglio investigativo. Per procedere in termini giudiziari occorrono le querele di parte.

